Саратовцы переводят соцвыплаты и пенсии на карты «Мир» для ускоренного зачисления

Более 71 тысячи жителей Саратовской области перешли на «Прямые выплаты» с карты «Мир».

В регионе 71,2 тысячи получателей социальной поддержки подключили сервис Банка России «Прямые выплаты». Средства зачисляются мгновенно на карту платёжной системы «Мир» — такие получатели видят деньги на пять дней раньше остальных, сообщили в минтруда.

Чтобы перейти на новый способ, достаточно обратиться в управление соцподдержки по месту жительства и назвать номер карты. Справки из банка не требуются. Сервис работает в рамках проекта «Государство для людей».

Ольга Сергеева