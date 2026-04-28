На месте приземления Юрия Гагарина построят образовательный парк

Под Саратовом начали строить вторую очередь парка «Покорителей космоса».

В Энгельсском районе стартовали работы по возведению второй очереди Парка покорителей космоса — на историческом поле, где приземлился Юрий Гагарин. Здесь появится мемориально-образовательный комплекс под открытым небом.

На территории площадью 286 тысяч квадратных метров запланировано строительство многофункционального образовательного центра «Мир», павильона корабля «Восток-1», центра подготовки космонавтов «Капитаны будущего» и других объектов космической тематики.

Как рассказал руководитель подрядной организации Карен Оганесян, центр подготовки оснастят тренажёрами от «Роскосмоса» — такими же, на которых тренируются действующие космонавты. Посетители смогут примерить экзоскелет, испытать аэротрубу и даже совершить выход в «открытый космос» на спецтренажёре.

Ольга Сергеева