Саратовцы победили на Кубке России по спортивному программированию

Команда Саратовской области стала победителем Кубка России по спортивному программированию.

Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

В Саратове завершился финал Кубка России по спортивному программированию в дисциплине «робототехника».

По итогам отборов в рамках онлайн-этапов в финал вышли 13 команд. Среди них был представители Москвы, Санкт-Петербурга, Донецкой Народной республики, Запорожской области, Мордовии, Пермского края и Саратовской области.

В рамках соревнований команды программировали поведенческие команды для своих роботов, чтобы они выполняли задания по определенному сценарию. Выигрывает тот, кто справился с наибольшей точностью и в самые короткий срок.

В результате победителями и призерами стали:

1 место — Саратовская область.

2 место — Донецкая Народная республика.

3 место — республика Башкортостан.

«По данному направлению турнир проводился впервые и объединил сильнейших программистов со всей страны. Наш регион представляла команда учеников Физико-технического лицея. Ребята доказали, что добиться успехов в области робототехники можно даже несмотря на юный возраст. От всей души поздравляю победителей. Здорово, что в регионе активно развиваются популярные молодёжные направления такие как робототехника, фиджитал-спорт. За этим будущее и хорошие возможности для самореализации в отрасли современных технологий», — отметил губернатор Роман Бусаргин.