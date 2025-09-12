Роман Бусаргин: О благоустройстве магистралей региона

Практически год назад в Саратовской области были созданы специальные комиссии по проверке законности установки рекламных конструкций, торговых павильонов и автостоянок.

Это позволило выстроить системную работу по благоустройству въездов и основных магистралей крупных городов региона.

Инвентаризация проводится во всех крупных городах постоянно. Все выявленные незаконно установленные объекты демонтируются.

Саратов

С начала года снесено 1228 нестационарных объектов. Еще 167 подлежит сносу. Демонтировано 148 рекламных конструкций, по 460 баннерам вопросы рассматриваются в судебном порядке. Демонтированы 1 газозаправочная станция и 4 автостоянки, еще по 15 – поданы иски в суд.

Энгельс

В городе демонтировано 345 различных объектов, которые установлены незаконно, в том числе за первую неделю сентября — 33. Среди них 255 рекламных конструкций, а также 32 торговых объекта. Принято решение отдельно заняться благоустройством улицы Тельмана, где необходимо демонтировать еще 32 рекламных щита, и провести инвентаризацию на улицы Студенческая.

Балаково

Нестационарных объектов с начала года демонтировано – 48, осталось снести еще 4. Убрали 52 рекламных щита, по 14 идут судебные разбирательства. Также выявлено 14 торговых объектов на остановках. По 12 из них ведутся судебные разбирательства, по двум – принято решение о демонтаже.