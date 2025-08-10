Саратовцы поймали в Волге и пруду гигантских рыб на кальмара

Саратовские рыбаки демонстрируют впечатляющие уловы.

Двое рыболовов выловили 7 экземпляров белого амура длиной около метра (предположительно 10-12 кг каждый), вероятно, в Гагаринском пруду. Николай Манаев на Волге неожиданно поймал толстолобика на 9,5 кг вместо ожидаемого судака.

Сергей Цацулин в городской черте с помощью квока добыл трёх метровых сомов.

Особо отличился Дмитрий, вытащивший на Волге 25-килограммового сома, используя необычную наживку — ракушку с кальмаром.

Эти уловы опровергают расхожее мнение об отсутствии крупной рыбы в местных водоёмах.