Чиновник Калядин показал самый большой малинник в Саратовской области

В Петровском районе Саратовской области 16 августа состоится сельскохозяйственная ярмарка.

Как сообщил глава района Максим Калядин, мероприятие пройдет на центральной площади города с 8 утра.

На ярмарке будут представлены местные продукты: мед, ягоды, фрукты и другие товары от фермеров и дачников. Участие для производителей бесплатное.

Калядин отметил, что в районе находится крупный малинник фермера Ривы Шамсетдинова из села Татарская Пакаевка, где выращивают ремонтантные сорта малины. Рядом расположен яблоневый сад, продукция которого отличается высоким качеством благодаря благоприятным климатическим условиям.

Ярмарка приурочена к празднованию Медового Спаса.