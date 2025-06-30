Саратовцы получат выплаты из маткапитала на день раньше срока

Опубликован график детских выплат на июль в Саратовской области.
3 июля поступят:
Единое пособие (дети до 17 лет/беременные)
Выплаты по уходу до 1,5 лет (неработающим)
Пособия на первого ребенка до 3 лет
Выплаты детям военнослужащих
4 июля (досрочно, так как день выплаты — 5 июля — выходной):
Выплаты из маткапитала
8 июля:
Пособие по уходу до 1,5 лет (работающим)
Важно учесть, что банковские переводы идут в течение всего дня. Почтовые выплаты — по отдельному графику.
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