Саратовцы получат выплаты из маткапитала на день раньше срока

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Опубликован график детских выплат на июль в Саратовской области.

3 июля поступят:

Единое пособие (дети до 17 лет/беременные)

Выплаты по уходу до 1,5 лет (неработающим)

Пособия на первого ребенка до 3 лет

Выплаты детям военнослужащих

4 июля (досрочно, так как день выплаты — 5 июля — выходной):

Выплаты из маткапитала

8 июля:

Пособие по уходу до 1,5 лет (работающим)

Важно учесть, что банковские переводы идут в течение всего дня. Почтовые выплаты — по отдельному графику.