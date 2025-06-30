В Саратовской области появились грибы размером с ведро

Саратовская область переживает грибной бум летом.

После продолжительных дождей в местных лесах наблюдается небывалый рост грибов.

Особенно часто, по рассказам грибников в соцсетях, встречаются боровики, подберёзовики, лисички и грузди.

Отдельные экземпляры достигают невероятных размеров. Многие грибы буквально «с ведро». Урожайность в 2-3 раза выше обычного.

Опытные грибники советуют не медлить — такой богатый сезон бывает раз в несколько лет. Однако специалисты напоминают о важности тщательной проверки каждого гриба перед употреблением.