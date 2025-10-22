Саратовцы получили ночью СМС-оповещения о риске атак БПЛА

В Саратовской области ночью 22 октября был объявлен режим «Беспилотная опасность».

Сообщается о включении сирен и перебоях с мобильным интернетом.

МЧС разослало SMS-оповещение о введении режима опасности, предупредив о возможных отключениях мобильного интернета.

В отличие от обычной практики, информация о воздушной тревоге не была оперативно подтверждена в официальных каналах губернатора Романа Бусаргина и местных администраций.

В комментариях под постами главы региона жители также пишут о звуках сирен и проблемах с подключением к связи в Саратове.

Утром SMS-оповещение МЧС сообщило, что угроза БПЛА миновала.

Наталья Мерайеф