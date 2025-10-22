Володин о развитии СГУ: за 3-4 года университет должен преобразиться

Вячеслав Володин обсудил с Ученым советом СГУ им. Н.Г. Чернышевского планы по развитию университета в ближайшие годы.

Об этом сообщает тг-канале «Володин Саратов».

Напомним, на сегодняшний день сформирована программа и найдены решения на 2025-2026 годы.

В этом году в СГУ им. Н.Г. Чернышевского благодаря поддержке Вячеслава Володина: проведена 36-я Летняя школа «Созвездие» для одаренных детей; завершен ремонт учебного корпуса №18; ведется капремонт четырех зданий студенческих общежитий (№2, №3, №4, №8); в рамках благотворительного проекта завершается первый этап обустройства Ботанического сада СГУ.

В планах на будущий год: реконструкция учебного корпуса №17; реконструкция двух общежитий: №5, №6.

Вячеслав Володин подчеркнул, что до 2029 года необходимо модернизировать Саратовский Государственный Университет им. Н.Г. Чернышевского – речь идет об обновлении материально-технической базы, ремонте корпусов и общежитий.

Для этого необходимо разработать качественные, современные проекты и реализовать поэтапно, по годам.

Университет должен преобразиться: общежития, учебные корпуса, потому что у нас много корпусов в тяжелейшем состоянии, – отметил Володин.

Подготовила Ольга Сергеева