Саратовцы попали в дорожные пробки из-за очередей на АЗС

В Саратове образовались пробки из-за очередей на АЗС и введения лимитов на бензин.

Жители Саратова столкнулись с серьёзными трудностями на городских дорогах. В городе образовались многокилометровые пробки, спровоцированные очередями на автозаправочных станциях.

Как сообщает информационный портал saratov.aif.ru со ссылкой на своего читателя, затор возник на Большой Садовой улице. Причиной скопления транспорта стало то, что автомобилисты выстроились в правый ряд, чтобы заправиться на АЗС, расположенной на 2-й Садовой улице. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», текущая загруженность дорог в городе оценивается в 4 балла.

Сложная дорожная ситуация усугубляется введением временных ограничений на продажу топлива. По информации, озвученной губернатором Романом Бусаргиным, в период с 23 по 30 июня 2026 года в Саратовской области действуют лимиты на покупку бензина.

В течение этой недели физические лица смогут приобрести не более 30 литров топлива на одну машину.

Ольга Сергеева