150 новых рабочих мест: под Энгельсом возведут отельный комплекс за 1,8 млрд рублей

В Саратове обсудили развитие туризма с использованием современных технологий.

22 июня в Саратове прошла стратегическая встреча, на которой собрались региональные чиновники, инвесторы и представители туристической индустрии. Основной темой обсуждения стало развитие туристического потенциала Саратовской области с акцентом на современные технологии.

В ходе встречи Юлия Полетаева из ООО «РВБ» представила цифровую платформу, предназначенную для продвижения местных услуг. Она отметила, что интеграция в эту экосистему позволит предпринимателям получить доступ к новой аудитории и укрепить имидж региона на туристической карте России.

Министр Александр Марченко подчеркнул уникальное культурное и природное наследие Саратовской области. Он заявил, что сотрудничество с РВБ обеспечит доступ к передовым цифровым инструментам, что создаст необходимые условия для роста туристической отрасли.

В рамках встречи стороны договорились о проведении совместных обучающих мероприятий для бизнеса. Кроме того, в области планируется реализация масштабного проекта — строительство отеля у места приземления Юрия Гагарина с инвестициями в размере 1,8 млрд рублей, что создаст 150 новых рабочих мест.

Ольга Сергеева