Саратовцы пожаловались на ночную дискотеку под окнами до утра

В поселке Солнечный-2 жильцы возмутились ночной вечеринкой под окнами многоквартирного дома.

В ночь на 4 июля жителям дома № 3 по улице Мысникова в саратовском поселке Солнечный-2 пришлось забыть о спокойном сне. Причиной стала компания отдыхающих, устроившая импровизированную дискотеку прямо на лавочке у подъезда.

Под звуки популярной музыки из переносной колонки нетрезвая компания веселилась посреди ночи. Как сообщают очевидцы, дамы активно выплясывали перед кавалерами и громко общались. Видео инцидента быстро разлетелось по местным пабликам во «ВКонтакте», в частности попав в группу «Солнечный Саратов».

«При этом им пофиг, что вокруг люди спят, которым на работу, а еще у кого-то есть маленькие дети», — написал автор записи, выражая общее негодование соседей.

Напомним, согласно закону Саратовской области об обеспечении тишины, нарушение покоя граждан в ночное время (с 23:00 до 07:00) является административным правонарушением. Уровень шума в этот период не должен превышать установленные санитарные нормы.

Ольга Сергеева