В Гагаринском районе Саратова появятся четыре водонапорные башни и две скважины

В Саратове выделили свыше 20 млн рублей на обеспечение питьевой водой жителей пригородных сел и поселков.

Об этом сообщил глава областного центра Игорь Молчанов в своем канале в мессенджере MAX.

Выделенные средства направлены на возведение четырех новых гидротехнических башен и бурение двух эксплуатационных скважин. К настоящему времени профильные специалисты полностью завершили монтаж высотных резервуаров в селе Синенькие, а также на территории поселка Сельхозтехника.

Параллельно с этим дорожные и коммунальные службы продолжают строительные мероприятия в селе Поповка, в то время как в поселках Хмелевский и Хмелевка полным ходом идут работы по организации подземных водозаборных точек.

Ранее о выделении средств из регионального бюджета рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Ольга Сергеева