Саратовцы пожаловались на отсутствие грибов в сентябре

Саратовские грибники бьют тревогу: в регионе пропали грибы.

Любители тихой охоты в Саратовской области жалуются на отсутствие грибов. Об этом они пишут в профильной группе во «ВКонтакте».

По словам местных жителей, грибов не нашли на Кумысной поляне, у села Еремеевка в Гагаринском районе, а в Поповке «даже поганок нет». Пусто и в Лысогорском районе, и близ села Голицыно Новобурасского района.

Выручает пока только Пензенская область. 10 сентября Елена набрала корзины рыжиков у соседей, уточнив, что ездила далеко от Петровска.

За последние несколько дней повезло лишь Екатерине: в Марксовском районе она набрала вёдра грибов и поделилась добычей с единомышленниками, чем их обрадовала. «Пошло дело и в родной области», — с надеждой прокомментировали публикацию саратовцы.

Напомним, в Саратовской области с 20 августа действовал запрет на пребывание граждан в лесах. Ограничение вводили для обеспечения пожарной безопасности. Оно длилось 21 календарный день и накануне завершилось.

Ольга Сергеева