На Волге в Саратове появилась традиционная «осенняя» пена

Обычную для осеннего периода пену обнаружили на Волге в Саратове.

Белым «покрывалом» река накрылась в районе новой набережной.

Видеозаписью с места событий 10 сентября поделился в соцсетях декан географического факультета, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии Саратовского госуниверситета Максим Червяков.

Напомним, год назад он объяснял, что причины появления пены в воде могут быть разными. Иногда она образуется естественным путём — при активном «взбалтывании» воды ветром и течением.

Подобные пенные образования саратовцы наблюдают в Волге каждый год осенью с наступлением похолодания. В 2025 году пена появилась 14 сентября, в позапрошлом году — 16 октября, в 2023-м — 11 ноября.

Ольга Сергеева