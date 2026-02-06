Саратовцы пожаловались в Роспотребнадзор на некачественные продукты и шум

В 2025 году Роспотребнадзор по Саратовской области активно защищал права граждан.

Ведомство подало в суд 211 исков и взыскало для потребителей 3,2 млн рублей.

Всего за год поступило 11,5 тысяч обращений. Чаще всего жаловались на нарушения санитарных норм (6,4 тыс. обращений), некачественные продукты (903 случая) и шум (493 жалобы). Основными причинами для судебных разбирательств стали навязанные услуги, фальсифицированные товары и нарушения в общепите.

Это показывает, что служба не только фиксировала нарушения, но и добивалась реального возмещения ущерба через суд.

Ольга Сергеева