В Саратовской области работникам «Водоканала» с осени задолжали 400 тысяч по зарплате

В Аркадаке возбуждено уголовное дело в связи с многомесячной невыплатой заработной платы сотрудникам муниципального предприятия.

По данным следствия, с сентября 2025 по январь 2026 года исполняющая обязанности директора коммунальной организации допустила полную задержку выплат на срок более двух месяцев. Общая сумма задолженности перед работниками превысила 400 тысяч рублей.

Ртищевский межрайонный следственный отдел проводит необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Одновременно принимаются меры по погашению образовавшейся задолженности перед коллективом предприятия.

Следственное управление Следственного комитета по Саратовской области в связи с данным инцидентом вновь обращает внимание работодателей на недопустимость подобных нарушений трудового законодательства. Ведомство напоминает, что за полную невыплату заработной платы в установленный срок предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.