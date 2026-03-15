Саратовцы предлагают вернуть проводные телефоны и пейджеры из-за тотальных сбоев связи

В Саратове на фоне участившихся проблем с телекоммуникациями набирает популярность необычная идея: горожане всерьез обсуждают возврат к старым, проверенным технологиям связи.

Причиной стали масштабные и продолжительные отключения, при которых без сигнала остается не только мобильный интернет, но и любые другие виды связи.

По словам жителей, пропадание сети длится часами, делая недоступными мессенджеры, звонки и выход в интернет. В этой ситуации саратовцы с иронией, но и с долей ностальгии вспоминают о проводных телефонах и даже пейджерах.

«Помнится, на заре всеобщей интернетизации, в конце 90-х и начале 2000-х, связисты предупреждали: самая устойчивая связь — проводная. Похоже, пришло время вспомнить об этом», — отмечают горожане в соцсетях, добавляя, что старый дисковый аппарат, пылящийся в шкафу, возможно, скоро снова станет главным средством коммуникации.

Ольга Сергеева