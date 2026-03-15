Саратовский Минсельхоз объяснил рост цен на яйца кур и другие продукты в начале года

«Всё подорожало»: Минсельхоз ответил на вопросы саратовцев о куриных яйцах.

Жители Саратовской области продолжают удивляться ценам на куриные яйца, и ситуацию наконец прокомментировали в региональном Министерстве сельского хозяйства. Ответ чиновников оказался философским: дорожает всё, что окружает производство.

Как пояснили в ведомстве, яйца не могут стоить дешево, потому что выросли цены на ресурсы, оборудование, его доставку и хранение. Сказывается и подорожание запчастей, горюче-смазочных материалов, и необходимость платить зарплату сотрудникам.

При этом производство в области есть: 8 местных птицефабрик в 2025 году выдали более 800 миллионов яиц. Чтобы купить их подешевле, саратовцам предложили не искать «волшебную кнопку», а съездить на ярмарки выходного дня или на рынок в поселке Юбилейный.

Если же цены кусаются даже там, Минсельхоз советует браться за телефон и звонить в УФАС: (8452) 27-96-42. Там разберутся, не спекуляция ли это.

Цены на яйца ожидаемо вырастут накануне православной Пасхи, которая отмечается в этом году 12 апреля. Как правило, такая «сезонная» наценка составляет порядка 10-15%. После торжеств цены на продукт обычно возвращаются к пержним.

Ольга Сергеева