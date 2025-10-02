Саратовцы продают спички времен СССР и царской России

Жители Саратовской области находят необычный способ заработка, продавая через интернет коллекционные спички советской эпохи.

Саратовец Дмитрий предлагает набор, выпущенный к 60-летию СССР, за 5000 рублей — при исходной стоимости 90 копеек. Другие продавцы предлагают тематические наборы: «Деревянное зодчество» за 3500 рублей, комплект к 20-летию полёта Гагарина за 2500 рублей и коллекцию с изображением голубей за 1350 рублей.

Особый интерес представляет раритетный коробок самарской фабрики «Волга» 1892 года, который владелец оценил в 3500 рублей, сохранившийся в идеальном состоянии.

Ольга Сергеева