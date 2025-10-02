Фотограф поделился эффектным снимком саратовского моста через Волгу на рассвете

Известный в регионе паблик «Саратовская область» опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» впечатляющий снимок автомобильного моста через Волгу.

Фотографию транспортного перехода в поселке Пристанный, сделанную на рассвете, предоставил сообществу фотохудожник Антон Садомов. Авторы поста отметили особую атмосферу работы, заявив, что «снимок создает ощущение входа в параллельную реальность».

Профессиональный фотограф регулярно пополняет свою коллекцию выразительными работами, снятыми как в Саратове, так и во время поездок по различным регионам России и зарубежным странам.

Ольга Сергеева