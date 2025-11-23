Саратовцы продолжают сообщать о недоверчивой собаке с бутылкой на голове

В Саратове собака с пластиковой бутылкой на голове продолжает избегать людей.

В Заводском районе Саратова жители заметили собаку с пластиковой бутылкой на голове. По словам очевидцев, испуганное животное чёрного окраса бегает в районе улицы Южно-Зеленой и избегает контактов, не даваясь людям для помощи.

Ранее похожие случаи наблюдались в других частях города — в парке Семхоз и у посёлка Солнечный, где видели рыжую собаку в такой же безвыходной ситуации.

Горожане предполагают, что это может быть одно и то же животное, испачкавшееся в грязи.

Ольга Сергеева