Саратовский родник украсили самоваром из покрышек и гипсовыми лебедями

В саратовском селе Булгаковка появилась новая достопримечательность — родник с арт-объектами.

Жители села Булгаковка в Воскресенском районе благоустроили местный родник, создав вокруг него оригинальное общественное пространство. Как сообщил глава района Денис Павлов, здесь установили фигуры самовара и кукол, сделанные из старых колёс, а также гипсовых лебедей.

Особой традицией стало «древо жизни», куда молодожёны вешают замки со своими именами в знак крепкого союза. Но главной ценностью остаётся сама вода — местные жители и туристы ценят её за прекрасный вкус и полезный минеральный состав, часто используя для приготовления травяного чая.

Ольга Сергеева