Саратовцы продолжают заражаться гонконгским гриппом и ковидом в феврале

Заболеваемость ОРВИ в Саратовской области незначительно снизилась, но остается выше нормы.

В Саратовской области зафиксировано небольшое снижение числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). По информации, озвученной замминистра здравоохранения региона Денисом Грайфером, на прошлой неделе ОРВИ выявили у 13 380 человек, что на 18 случаев меньше, чем неделей ранее. В стационар было госпитализировано 246 пациентов против 268 на предыдущей неделе.

Несмотря на положительную динамику, общий уровень заболеваемости среди населения региона продолжает превышать эпидемиологический порог на 15,6%.

Параллельно продолжается циркуляция других респираторных вирусов. С осени 2025 года в области лабораторно подтверждено 3 340 случаев гриппа. Отмечается рост числа заражений штаммом A(H3N2), известным как «гонконгский грипп»: за неделю количество инфицированных им увеличилось с 234 до 243 человек. Также за отчетный период выявлено 54 новых случая коронавирусной инфекции. В больницах находятся шесть детей с COVID-19, один из них с пневмонией. На амбулаторном лечении остается одна беременная женщина.

Алиса Эай