В Саратове раскрыли кражу замороженной рыбы на 200 тысяч рублей грузчиком

В Саратове задержан бывший грузчик, укравший с рыбного склада товар на 203 тысячи рублей.

В Саратове раскрыта кража с рыбного склада на улице Елшанская. Полиция задержала подозреваемого после обращения сотрудника компании, который выявил недостачу товара на сумму 203,6 тысячи рублей по итогам прошлого года.

Просмотр записей с камер видеонаблюдения показал, что по ночам в склад проникал мужчина и выносил продукцию коробками. Им оказался 46-летний бывший грузчик этого предприятия. Зная, где хранятся ключи, он несколько раз приезжал в сентябре 2024 года и вывозил товар на личном автомобиле. Похищенное было продано, после чего мужчина уехал из города.

Злоумышленник признался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже. После допроса фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

Алиса Эай