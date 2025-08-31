Саратовцы проводят в последний путь бойцов СВО

Ещё пятерых жителей Саратовской области погибли в зоне проведения специальной военной операции. Печальные известия поступили 30 августа из четырёх муниципальных районов региона.

Администрация Саратова подтвердила гибель Виктора Решетникова, а власти Энгельсского района сообщили о смерти Константина Малькова. Также пришла информация о потере бойцов из других районов области: Андрея Иванова (Марксовский район), Леонида Еремеева (Перелюбский район) и Сергея Чиженькова (Новоузенский район).

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и представители местных администраций выразили глубокие соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих.