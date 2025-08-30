В центре Саратова перекроют улицу Комсомольскую на День знаний

В связи с празднованием Дня знаний в Саратове вводятся временные ограничения движения.

Согласно информации городской администрации, 1 сентября с 7:00 до 12:00 будет полностью закрыт для проезда участок ул. Комсомольской от Первомайской до Московской.

Дополнительно с 22:00 31 августа до 12:00 1 сентября на данном отрезке будет действовать запрет на парковку транспортных средств.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения праздничных мероприятий. Напомним, здесь находится лицей прикладных наук имени Д.И. Трубецкова.