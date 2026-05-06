С 6 мая в Саратове вступила в силу новая форма расчёта по страховым взносам

Платёжные документы по страховым взносам теперь необходимо оформлять по скорректированному шаблону.

Соответствующее решение принято для совершенствования администрирования льготных тарифов.

Ключевые изменения с 6 мая затронули субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в приоритетных секторах экономики. Для этой категории бизнеса введены специальные идентификаторы — коды тарифа плательщика и категории застрахованного лица. Они позволяют законно применять сниженные ставки по взносам.

Кроме того, корректировки внесены в приложение 3.1 раздела 1. Уточнённый алгоритм призван упростить проверку соответствия условиям для получения льготного тарифа.

Новый формат отчётности обязателен уже при подаче сведений за первый квартал 2026 года.

