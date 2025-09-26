Саратовцы сдали на переработку более 7 тонн бумаги и картона

В Саратовской области продолжается осенний сезон экологической акции «БумБатл».

Напомним, Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» от движения «Экосистема» теперь проходит круглый год. За весенне-летний сезон жители Саратовской области сдали на переработку более 7,6 тонны бумаги и картона.

Официальная точка приема макулатуры в Саратове в рамках акции — экоцентр «Экологизатор».

Чтобы стать участником акции, нужно принести свою макулатуру в экоцентр, попросить сотрудника взвесить бумагу и выдать акт.

Подобные акции, проходящие в Саратовской области, отвечают целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», иницированного президентом РФ Владимиром Путиным.