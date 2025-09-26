В Саратове депутаты отменили соцвыплаты к пенсиям экс-чиновников, подорвавших доверие

Депутаты Саратовской гордумы на заседании 26 сентября проголосовали за отмену ежемесячных пенсионных доплат для бывших муниципальных служащих.

Соответствующую инициативу внесла вице-спикер представительного органа Елена Злобнова.

Она отметила, что право на получение дополнительных выплаты утрачивают чиновники, чья работа на должностях не привела к решению проблем горожан и не оправдала их доверия. Отменяется правовой акт 2012 года, который устанавливал данную меру поддержки. Решение было принято депутатами единогласно.

Ольга Сергеева