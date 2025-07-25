Саратовцы сдали на переработку во «Вторматик» стопки разгаданных сканвордов

Летом в экопункт «Вторматик» дачники традиционно приносят большое количество разгаданных сканвордов. В июле граждане сдали несколько стопок такой макулатуры, которая в дальнейшем отправится на переработку и получит новую жизнь.

При этом макулатура по-прежнему остается наиболее популярной фракцией для сдачи в экопункт. Всего с начала лета жители Энгельса принесли во «Вторматик» около 2 тонн бумаги и картона, а с начала года – 8,5 тонны. Чуть меньше за первые два летних месяца специалисты приняли стеклобоя – 1,7 т. Этим летом саратовцы также продолжают активно сдавать на переработку пластик: 305 кг ПЭТ-бутылок, 74 кг ПВД-пленки, 35 кг ПНД-флаконов.

Специалисты «Вторматика» напоминают, что экологически осознанные граждане получают денежное вознаграждение за сдачу фракций вторсырья. Так, за июнь и июль было выплачено почти 18 тыс. рублей, а с начала года – более 71 тыс. рублей.

Напомним, экопункт «Вторматик» был открыт Саратовским филиалом компании «Ситиматик» и находится в Энгельсе, на улице Красноярская, 2. В нем принимают на переработку 15 различных видов отходов. Подробную информацию о ценах и принимаемых фракциях вторсырья можно найти в официальном сообществе https://vk.com/vtormatik, на сайте https://citymatic.ru/ecoprojects/vtormatik, в самом экопункте, а также уточнить у специалистов контакт-центра регионального оператора по обращению с ТКО по телефону: 8 (8452) 25-64-90.