Для жителей Ленинского района прошла игровая программа «Вспомним юность»

В рамках работы Женского клуба прошла игровая программа «Вспомним юность» для жителей Ленинского района старшего поколения.

«В сквере на Проспекте 50-летия Октября педагоги-организаторы подростковых клубов «Центра детского творчества», наши активистки партийного проекта «Женское движение Единой России» и женсовета Ленинского района г.Саратова вместе с участниками вспомнили игры своего детства и научили им своих внуков.

Участники провели «Музыкальную разминку», поиграли в «Фанты», «Моталки». Пришлось постараться, чтобы отгадать зашифрованные песни в игре «Перевёртыши». Много смеха вызвал юмористический конкурс «Волшебная шляпа». Как только ведущий надевал шляпу на игрока, звучала весёлая песня, отождествляющая сокровенные мысли участника игры. Все они оказались добрыми и веселыми.

В завершении программы каждый участник прошёл под «Лентой желаний» и загадал своё самое заветное. Мероприятие подарило положительные эмоции и объединило разные поколения, оставив яркие воспоминания», — рассказала местный координатор проекта «Женское движение Единой России» в Ленинском районе Татьяна Тихонова.