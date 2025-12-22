Саратовцы смогут бесплатно посмотреть фильмы кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Жителей Саратова приглашают посетить бесплатные киносеансы, организованные в рамках кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Информация об этом размещена в телеграм-канале «Время Саратовское Z».

В различных городах России продолжается демонстрация фильмов, которые были представлены на первой Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». С 22 по 24 декабря у саратовцев будет возможность увидеть эти киноленты в кинотеатре «Дом кино».

Посещение кинопоказов бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Программа показов включает следующие фильмы: «Отцовское сердце», «Чёрный замок», «Против течения», «Двое в одной жизни, не считая собаки», «Лесной царь».

Дуся Иванова