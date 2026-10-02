Саратовцы снова смогут отправить письма в Северную Корею

Почта России снова принимает посылки в Северную Корею.

Об этом сообщает региональное УФПС. Доставка в КНДР была приостановлена в 2020 году из-за коронавируса — спустя шесть лет почтовое сообщение между странами восстановлено.

Для жителей Саратовской области это хорошая новость: отправить весточку, документы или необходимые вещи родственникам, друзьям и деловым партнёрам в КНДР снова можно через обычные отделения Почты России, без посредников и сложных схем.

Как будет идти отправление

Из Саратова посылки сначала едут в Москву, затем самолётом их доставляют во Владивосток. Оттуда северокорейская авиакомпания транспортирует их в Пхеньян.

Что можно отправить

Посылки, бандероли и открытки. Перед визитом в отделение стоит уточнить ограничения по вложениям и требования к упаковке — они зависят от почтовых правил и таможенных норм.

Почтовое сообщение с КНДР восстановлено. Это упрощает связь с близкими, экономит время и позволяет снова пользоваться привычным каналом доставки тем, кто ждал возобновления отправлений.

Ольга Сергеева