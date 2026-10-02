В Саратове откроют крупнейший логистический центр в России стоимостью 6 млрд рублей

В Саратове достраивают логистический хаб на 83 тысячи «квадратов».

Завершается строительство логистического центра ООО «Метрикс Логистик» — ключевой части крупного транспортного кластера. Площадь комплекса превышает 83 тысячи квадратных метров, а общий объём инвестиций в проект оценивается свыше 6 миллиардов рублей. Работы планируют закончить уже в этом году.

Расположение у объездной трассы — не формальность: большегрузы пойдут в обход города, а не через жилые кварталы. Это снижает нагрузку на улицы, уменьшает пробки и упрощает работу торговых сетей. Компания также изучает расширение и планирует построить современное пожарное подразделение для защиты комплекса и окрестностей.

В современных логистических центрах до 60% горизонтальных перемещений паллет уже выполняют роботы — саратовский хаб может стать одним из самых автоматизированных в стране.

Ольга Сергеева