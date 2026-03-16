Саратовцы смогут получить пенсию и выплаты в марте досрочно

Пенсии и соцвыплаты в Саратовской области придут раньше обычного срока.

Об этом сообщает Отделение Социального фонда России по Саратовской области.

Изменение графика связано с тем, что 21 марта выпадает на субботу. Чтобы средства поступили гражданам своевременно, их зачислят на банковские счета уже в ближайшую пятницу, 20 марта.

Что касается получателей, которые пользуются услугами «Почты России», для них доставка будет проходить по стандартному утвержденному графику. Уточнить дату получения можно в своем почтовом отделении.

По всем вопросам, связанным с выплатой пенсий и пособий, жители области могут обратиться в единый контакт-центр регионального Отделения СФР по телефону: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

Ольга Сергеева