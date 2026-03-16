Коммунальщики отключили воду в Заводском и Ленинском районах Саратова в понедельник

В двух районах Саратова в понедельник 16 марта отключили воду.

В Заводском и Ленинском районах города ведутся аварийные работы на водопроводных сетях. В связи с этим часть жителей временно осталась без холодного водоснабжения. Актуальную информацию опубликовал Telegram-канал «Саратовводоканала».

Заводской район

Из-за аварии на улице Огородной, 177 воду отключили до полуночи на следующих участках:

— улица Огородная (от Большого Динамовского проезда до 5-го Динамовского проезда);

— Большой Динамовский проезд (от Огородной до Миллеровской).

Ленинский район

Здесь продлили ограничения, начавшиеся накануне. До 20:00 16 марта воды нет на нескольких улицах из-за работ на Олимпийской, 111. Под отключение попали:

— улица Зои Космодемьянской (дома № 18–30);

— Панфилова (5, 7, 9, 11);

— Чайковского (1, 3);

— все дома 1, 2 и 3-го проездов Панфилова;

— Гвардейская (20, 22, 20а, 22а, 24, 24а, 24б, 26а, 28, 28а).

После возобновления подачи воды специалисты рекомендуют кипятить ее в течение суток перед использованием в пищу.

