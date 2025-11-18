Саратовцы смогут путешествовать на метеоре «Николай Вавилов»

Речной флот Саратовской области планируется пополнить скоростным судном «Метеор», которое будет носить имя академика, ученого-генетика Николая Вавилова.

Об этом 18 ноября сообщил ТГ-канал Володин Саратов».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в Саратовскую область придут еще три Валдая из пяти. Принято решение назвать их в честь Героев Великой Отечественной войны, наших земляков — «Генерал Панфилов», «Политрук Клочков» и «Летчик Талалихин». Отметим, что Валдаи имеют ограничения: для того чтобы добраться до Хвалынска необходимо более мощное судно типа «Метеор».

Володин сообщил, что губернатор занимается вопросом приобретения для региона первого Метеора. Его предложено назвать именем академика, ученого-генетика Николая Вавилова.

Ранее в Саратовской области при поддержке Вячеслава Володина, спустя 30 лет в мае текущего года, были возрождены пассажирские речные перевозки по Волге. Два Валдая – «Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин» – в период навигации перевезли порядка 28 тысяч пассажиров по маршруту Саратов–Балаково. Еще один Валдай – «Генерал Панфилов» – в настоящее время проходит технические испытания в Нижнем Новгороде.

Наталья Мерайеф