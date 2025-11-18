Саратовский ловец щук на спиннинг показал воплощение осенней хищницы

Саратовские рыболовы завершают осенний сезон, демонстрируя лучшие трофеи, добытые на открытой воде.

Так, 17 ноября участник регионального чемпионата по ловле спиннингом Николай Маслов поделился в соцсетях репортажем с фотографиями и видео. «Осень — золотая пора для спиннингиста. Именно в этот период щука, чувствуя приближение холодов, становится особенно активной», — пояснил он.

Самая запоминающаяся поклевка произошла на 12-метровой глубине. После заброса приманки последовала мощная поклевка. «Подсечка — и удилище согнулось в дугу! Через несколько минут к лодке подвел красивую щуку килограммов на шесть», — рассказал Николай.

После нескольких снимков рыбу отпустили обратно в воду. По словам рыбака, осенняя щука — это награда за умение читать водоем и чувствовать приманку. «Правильно подобранные приманки, медленная проводка и терпение — вот ключ к успеху», — заключил саратовец.

Ольга Сергеева