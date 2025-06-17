Саратовцы собирают летом в лесах белые грибы и землянику

Саратовские грибники делятся летними трофеями.

В региональных лесах начался сезон маслят, рыжиков и белых грибов, о чем свидетельствуют отчеты участников паблика «Грибы Саратовской области».

Находки грибников можно разделить по районам:

Вольский район — обильные маслята и рыжики (2 пакета за сбор).

Новобурасский район — редкие, но качественные белые грибы.

Балтайский район — единичные экземпляры белых и рыжиков.

Особый восторг у любителей природы вызвали встречи с дикими животными и аромат лесной земляники. Как отмечает один из участников: «Июньское богатство – это дымок жареных белых на кухне и земляничный дух!»

Напомним, что в регионе продолжается оптимальный период для тихой охоты, хотя урожайность пока неравномерная.