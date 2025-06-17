Жительница Крыма поверила в быстрый заработок и лишилась сбережений в Саратовской области

Жительница Крыма лишилась 640 тысяч рублей в инвестиционной афере в Саратовской области.
Во время пребывания в Энгельсе гражданка из Республики Крым стала жертвой финансовых мошенников. Как установили правоохранители, злоумышленник через мессенджер предложил женщине выгодные инвестиционные условия, представившись профессиональным трейдером.
В течение трех недель потерпевшая перевела на счета мошенников 640 тысяч рублей, после чего обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).
В региональном главке МВД предупредили граждан:
- Финансовые предложения с гарантированной высокой доходностью обычно являются обманом.
- Мошенники постоянно совершенствуют схемы выманивания денег.
- Перед инвестированием необходимо проверять лицензии финансовых организаций.
«Подобные преступления основаны на психологических уловках — злоумышленники создают иллюзию выгодной возможности, чтобы получить доступ к вашим средствам», — подчеркнули в правоохранительных органах.