Жительница Крыма поверила в быстрый заработок и лишилась сбережений в Саратовской области

Жительница Крыма лишилась 640 тысяч рублей в инвестиционной афере в Саратовской области.

Во время пребывания в Энгельсе гражданка из Республики Крым стала жертвой финансовых мошенников. Как установили правоохранители, злоумышленник через мессенджер предложил женщине выгодные инвестиционные условия, представившись профессиональным трейдером.

В течение трех недель потерпевшая перевела на счета мошенников 640 тысяч рублей, после чего обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

В региональном главке МВД предупредили граждан:

Финансовые предложения с гарантированной высокой доходностью обычно являются обманом.

Мошенники постоянно совершенствуют схемы выманивания денег.

Перед инвестированием необходимо проверять лицензии финансовых организаций.

«Подобные преступления основаны на психологических уловках — злоумышленники создают иллюзию выгодной возможности, чтобы получить доступ к вашим средствам», — подчеркнули в правоохранительных органах.