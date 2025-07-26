Саратовцы собирают лисички ящиками и ведрами в июле

Жители региона собирают в лесах лисички и хвастаются урожаем.

В группе «Грибы Саратовской области» знатоки сообщили, что особенно много грибов нашли в Петровском, Романовском и Базарно-Карабулакском районах: некоторые набрали по несколько вёдер.

«Лисички напали. Базарный Карабулак. Грибы есть», – написала местная жительница.

Другие пользователи делятся не только фото грибов, но и впечатлениями от природы: «За день можно собрать алычу, дикие яблоки, наловить рыбы и насладиться красотой», – добавила пользовательница по имени Галина.