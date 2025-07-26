Во время взрыва на Блинова погибла молодая семья из Александрово-Гайского района

В результате ЧП на улице Блинова в Саратове погибли жители села Александров Гай.

Об этом сообщил глава Александрово-Гайского района Сергей Зюзин в своём Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что погибла вся семья: Георгий Ерофеев, начальник станции разъезд Липовский (Приволжская дирекция управления движением), его жена Екатерина (девичья фамилия – Седченко) и их четырёхлетний сын.

На Приволжской железной дороге подтвердили эту информацию и уточнили, что главе семьи было 33 года.

По официальным данным, трагедия на улице Блинова в результате взрыва газа унесла жизни как минимум 7-ми человек.