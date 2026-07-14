Саратовцы угрожают увольнением: кто чаще говорит об этом

Каждый четвёртый работник в Саратове хотя бы раз угрожал увольнением ради повышения зарплаты или улучшения условий, выяснили эксперты SuperJob.

Из тех, кто ставил ультиматум, 56% добились желаемого, 34% пришлось искать новую работу, 8% остались при своих условиях. Мужчины угрожают чаще женщин (30% против 22%), но успех достигают реже — 50% против 62%. При этом 38% мужчин после конфликта теряли работу, среди женщин — 30%.

Работодатели стали терпимее: 10% компаний выполняют требования полностью, 69% ищут компромисс. Чаще к угрозам прибегают высокооплачиваемые специалисты: 36% среди зарабатывающих свыше 150 тысяч рублей против 30% с меньшим доходом.

Ольга Сергеева