Саратовским очередникам за бензином не отменят штрафы за нарушения ПДД

Юридических оснований для аннулирования штрафов автомобилистам в очередях за бензином под знаком «Остановка запрещена» нет.

Такой ответ на запрос депутата Дениса Буланова направил начальник ГУ МВД по Саратовской области Николай Ситников.

Камеры зафиксировали нарушения автоматически, знаки установлены законно — основания для отмены постановлений отсутствуют. Буланов отмечает, что люди стояли в очереди из-за введённых регионом лимитов на топливо и в итоге получили штрафы.

За установку знаков отвечает муниципалитет, а не ГУ МВД.

Аннулировать уже вынесенные штрафы практически невозможно, за исключением случаев крайней необходимости. Дефицит бензина к таким обстоятельствам не относится, — говорится в официальном ответе ведомства.

Ольга Сергеева