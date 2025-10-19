Саратовцы сожалеют о гибели кота-директора Давида Марковича во время пожара на рынке

В ночь на 18 октября на территории владимирского рынка в Саратове (улица Огородная) случился крупный пожар.

В результате происшествия погиб местный кот по кличке Давид Маркович, ставший любимцем многих посетителей овощной лавки.

Питомец был настоящей достопримечательностью торговой точки. Владельцы с юмором называли его «директором» рынка и даже закрепили на ошейнике специальную бирку с этой должностью. Постоянные покупатели хорошо знали харизматичного кота и часто общались с ним во время визитов на рынок.

По свидетельствам очевидцев, после ликвидации возгорания хозяин лавки обнаружил тело погибшего животного и предал его земле. Говорят, владелец очень плакал и горевал из-за потери любимца.

В социальных сетях саратовцы активно делятся воспоминаниями о питомце — некоторые горожане гладили Давида Марковича буквально за день до трагедии. Пользователи размещают фотографии кота и выражают слова соболезнования.

Причины, вызвавшие возгорание, в настоящее время устанавливаются.

Наталья Мерайеф