Панков: Образование — это не про деньги. Это про детей

Денег не хватает никогда, а вектор образования задаёт профильное министерство. И всегда плохо, если говорят — эти функции не наши. Тогда и дети не кормлены, и школы существуют на бумаге.

Уверен, борьба за детей — это совместная задача. Как и борьба за качество питания — общее дело для областных законотворцев и министерских чиновников. Питание детей давно превратилось в прибыль для одних кормильцев-коммерсантов и водяную похлебку от других. И молчаливое министерское: «а это не наши полномочия. Зачем нам вмешиваться. Мы вот только деньги федеральные поделить, да и как бы областных не выделять».

Работу их оценит работодатель. А вот о качестве школьного питания имею право сказать — далеко не блеск. Нет областного норматива по питанию. Вот и получаем, в райцентре — 60 рублей, в Энгельсе 180. 60 рублей не хватит, чтобы полноценно накормить ребёнка, а 180 — это явно завышенная цена для обогащения коммерсанта. Все из детской тарелки. И качества-то нет ни в первом, ни во втором случае. Это в отношении ненакормленных детей.

А теперь в отношении школ на бумаге. Речь об опорных селах. Часть сельских школ присоединили к райцентру, причём даже школы из крупных сел. Это касается Хвалынского, Вольского, Ивантеевского, Перелюбского, Алгайского районов. А когда кинулись демографию улучшать, назад не возвращают. Налоговая просит министерство области долг по налогам сначала вернуть. А здесь областные чиновники говорят — проблема района. И даже не хотят совместно собрать районы и выработать общее мнение, чтобы помочь им. Найти решение проблемы. Даже понимая, что министерство создало такую проблему само. Так и говорю — школы на бумаге.