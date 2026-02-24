Саратовцы стали активнее решать налоговые вопросы через МФЦ

Жители области все чаще предпочитают обращаться за услугами Федеральной налоговой службы в многофункциональные центры.

По итогам 2025 года через офисы «Мои документы» было оказано 60 тысяч услуг фискального ведомства. Это на пять тысяч обращений больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о растущем доверии граждан к такому формату взаимодействия.

В распоряжении саратовцев сегодня работают 45 подразделений МФЦ, где специалисты помогают оформить 23 различные процедуры, относящиеся к компетенции ФНС. Как пояснили в профильном министерстве, подать документы можно как при личном визите, так и через законного представителя, имеющего на руках нотариально заверенную доверенность.

Анализ обращений показал, что наибольшей популярностью у граждан пользуются несколько ключевых услуг. Лидером рейтинга стала постановка физических лиц на учет и выдача ИНН — таких заявлений поступило более 27,3 тысячи, что составляет почти половину от общего числа (45,3%). Чуть более 8,3 тысячи человек (14%) обратились в центры, чтобы подать декларации 3-НДФЛ на бумаге. Примерно столько же визитов (8,3 тысячи) пришлось на регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Замыкают четверку лидеров заявления на получение налоговых уведомлений — их написали 8,2 тысячи посетителей (13,2%).

Помимо этого, в офисах МФЦ жителям региона доступны и другие опции: помощь в подключении к личному кабинету налогоплательщика, прием заявлений на оформление льгот по имущественным сборам, а также информирование о наличии или отсутствии задолженности перед бюджетом.

Ольга Сергеева