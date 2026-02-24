В Саратовской области почти вдвое поднимут норматив на школьное питание

В регионе планируют существенно увеличить расходы на горячее питание для школьников.

Соответствующие поправки в закон о дополнительных мерах соцподдержки рассмотрели депутаты на заседании комитета по образованию и культуре областной думы 24 февраля.

С 1 мая 2026 года минимальный норматив финансирования предлагается установить на уровне 120 рублей на одного ребенка. Изменения затронут порядка 95 тысяч учащихся начальных классов, а также почти 60 тысяч детей из 5–11 классов, относящихся к льготным категориям.

Повышенный норматив вводится для всех учеников начальной школы региона. Также на него смогут рассчитывать учащиеся среднего и старшего звена в Саратове, Энгельсе и Балакове. Кроме того, по новой норме будут кормить школьников 5–11 классов в сельских населенных пунктах и 15 малых городах области (с населением до 100 тысяч человек), где с 1 января 2026 года горячее питание стало бесплатным.

Профильный комитет рекомендовал вынести законопроект на ближайшее заседание облдумы.

Напомним, усиление мер поддержки в сфере школьного питания происходит на фоне резонансных событий в Балашовском районе. Напомним, ранее пост главы района покинул Михаил Захаров. Его отставке предшествовал скандал: директор школы № 9 им. П.А. Столыпина Андрей Рыжков публично отказался принимать продукты низкого качества для питания детей, после чего был уволен. Позднее ряду самарских (здесь опечатка в исходном тексте, по контексту — саратовских) чиновников объявили взыскания за системные недоработки в организации горячего питания в школах. В настоящее время Балашовский район возглавляет бывший министр спорта Олег Дубовенко.

Ольга Сергеева